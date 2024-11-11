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14:59, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали бездельниками прибывших в Тбилиси депутатов ЕС

Генсек правящей партии Грузии Каладзе назвал бездельниками депутатов стран ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Депутаты из восьми стран Европейского Союза (ЕС), прибывшие в Грузию, являются бездельниками, а их заявления не имеют ценности. Об этом заявил генсек правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает РИА Новости.

Отмечается, что в стране находится делегация председателей парламентских комитетов по иностранным делам из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. В понедельник они провели встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом представители правящей партии от встречи с ними отказались.

«Заявления этих людей не имеют никакой ценности. Эти люди — бездельники, которые приезжают то в одну страну, то в другую. Мы помним, когда они прибыли на митинги оппозиции, тогда они выступили с речью. Чем эти люди запомнились населению нашей страны? Ложью. Ложь, которую мы слышали все это время, распространяется и сегодня», — подчеркнул Каладзе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и ЕС пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом. По его словам, тем самым западная сторона намерена поставить Грузию и другие постсоветские государства перед ложной развилкой.

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