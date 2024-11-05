Лавров оценил действия США и ЕС в отношении грузинских выборов

Лавров: США хотят представить голосование в Грузии как выбор между РФ и Западом

Вашингтон и Европейский союз (ЕС) пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом. Действия США и ЕС оценил глава МИД РФ Сергей Лавров, цитирует РИА Новости.

«Американцы, да и есовцы, искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом», — сказал он.

По его словам, тем самым западная сторона намерена поставить Грузию и другие постсоветские государства перед ложной развилкой. Лавров отметил, что на самом деле голосование — это выбор между суверенным развитием и внешним управлением. Министр иностранных дел добавил, что Москва уважает выбор грузинского народа.