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16:50, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В украинском городе Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрыве в Сумах на севере Украины. Где именно он произошел, не уточнялось. Местные власти также не комментировали произошедшее.

11 ноября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак проинформировал о повреждении промышленного предприятия на территории региона. Кроме того, стало известно о взрывах в Кривом Роге на фоне объявленной воздушной тревоги.

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