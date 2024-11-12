В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

В украинском городе Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрыве в Сумах на севере Украины. Где именно он произошел, не уточнялось. Местные власти также не комментировали произошедшее.

11 ноября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак проинформировал о повреждении промышленного предприятия на территории региона. Кроме того, стало известно о взрывах в Кривом Роге на фоне объявленной воздушной тревоги.