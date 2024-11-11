В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о повреждении промышленного предприятия на территории региона.

Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения, однако заявил, что атака велась при помощи беспилотников и артиллерии. Взрывы также прозвучали в Кривом Роге на фоне объявленной воздушной тревоги.

До этого о повреждении инфраструктурных объектов в Днепропетровской области сообщилось в октябре. 29 октября Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия в результате атаки Вооруженных сил (ВС) России. 16 октября под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины.