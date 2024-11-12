Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Киргизии предотвратили захват власти

МВД Киргизии: задержаны лица, планировавшие беспорядки и захват власти
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетБеспорядки в Белоруссии

Фото: Жоомарт Ураимов / Sputnik / РИА Новости

В Киргизии были задержаны лица, планировавшие массовые беспорядки и захват власти. Об этом сообщает МВД республики.

«Оперативными службами МВД Кыргызской Республики задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти. (…) Была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации», — сказано в заявлении ведомства.

По версии следствия, среди участников группы были распределены роли. Уточняется, что задержанные планировали провести соревнования в пригороде Бишкека, на которых намеревались призывать к насилию и дестабилизировать обстановку для захвата власти. МВД возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Среди семи задержанных оказалось три иностранца.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела о заговоре для захвата власти против 45 человек, находящихся за пределами страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

      Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

      Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

      В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

      Стволовые клетки впервые восстановили зрение

      Экипаж российского самолета доложил о НЛО над Москвой. Объектов было около 20

      Полуголый россиянин решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии

      Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

      Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

      Мужчина украл трусики и оставил записку с извинениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше