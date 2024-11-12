Шор: рекомендации ЕС станут причиной утраты культурной идентичности Молдавии

Рекомендации Европейского союза (ЕС) станут причиной утраты культурной идентичности Молдавии. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

По его словам, «евробюрократы» требуют от Кишинева пересмотра законодательства страны для большего «равенства». В частности, Брюссель хочет введения в школьных программах уроков по вопросам ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Вот это герой!

«Они хотят, чтобы с детства наших детей "просвещали" на тему того, что трансгендерность — это норма. Предлагают ввести нормы, защищающие права ЛГБТ, вплоть до легализации процедуры смены пола. И, как всегда, платить за это будет народ. Выполнение этих рекомендаций может привести к утрате молдавской культурной идентичности», — написал оппозиционер.

Ранее cын американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Ксавье, который идентифицирует себя как женщина, рассказал о желании покинуть США в связи с победой Дональда Трампа на выборах. По его словам, он не в силах жить рядом с теми, кто поддержал республиканца и его «законы против трансгендеров».