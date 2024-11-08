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00:46, 8 ноября 2024Мир

Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США

Сын Маска, считающий себя женщиной, решил покинуть США из-за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сын американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Ксавье, который идентифицирует себя как женщина, рассказал о желании покинуть США в связи с победой Дональда Трампа на выборах. Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон. «Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», — отметил сын Маска.

Ксавье считает, что даже если при Трампе не будут приняты «законы против трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), люди, которые проголосовали за такие меры, «никуда не денутся» из Штатов. В связи с этим сын Маска не в силах жить рядом с ними.

Ранее агентство Reuters написало, что Илон Маск поддержал победившего на выборах Дональда Трампа ради преференций для своего бизнеса и усиления влияния в США. В октябре этого года предприниматель сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании Трампа.

Накануне стало известно, что Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета Трампа.

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