В России семья белых медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам и попала на видео

На месторождении Ямала белые медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам

На Ямале к вахтовикам на Харасавэйском месторождении пришла семья белых медведей. Животных, пытавшихся проникнуть в жилище россиян, сняли на видео, которое публикует группа «Ямал» во «ВКонтакте».

Видео в сети появилось 31 октября. На нем видно, что у дома вахтовиков бродят три медведя. Двое из них пытаются пробраться в жилище к вахтовикам, однако автор видео успевает закрыть окно.

«Хищники попытались забраться в окно, но работники успели вовремя запереться. Расстроенные животные улеглись на снег и попытались выждать добычу, прежде чем покинуть территорию городка», — говорится в сообщении.

Ранее в Карелии инспектор нацпарка «Водлозерский» Михаил Павлов произнес одно слово и обратил в бегство четырех диких хищников — медведицу с тремя медвежатами. На выложенных кадрах видно, что при виде человека медведи в настороженности застыли на задних лапах, и когда инспектор парка произносит слово «уходи», животные в панике убегают в лесную чащу.