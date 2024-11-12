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11:48, 12 ноября 2024Россия

В российском детском саду произошла вспышка похожего на Коксаки заболевания

В Ростовской области в детском саду произошла вспышка энтеровируса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Ростовской области в детском саду произошла вспышка энтеровируса — заразились 14 детей. Об этом пишет Don Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, еще трое воспитанников дошкольного учреждения заболели менингитом.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Логвиненко, специалисты уже обработали все помещения и оборудование. «Дети, у которых выявлены признаки вируса, и дети, которые были с ними в контакте, находятся под медицинским наблюдением педиатров», — отметил чиновник, добавив, что детский сад закрыли до 15 ноября «для недопущения распространения вирусной инфекции».

По данным из открытых источников, симптомами энтеровируса являются лихорадка, диарея, сыпь на лице, руках, ногах или туловище, насморк, боль в горле, кашель, слабость, сонливость, а также сильная боль в животе. В частности, возбудитель вируса Коксаки относится к группе энтеровирусов.

Ранее сообщалось, что вирус Коксаки заподозрили у детей в девяти регионах России — Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

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