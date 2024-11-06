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07:47, 6 ноября 2024Россия

Опасный вирус заподозрили у детей в девяти регионах России

«Известия»: вирус Коксаки заподозрили у детей в девяти регионах России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки. Такие подсчеты приводят «Известия».

По данным издания, заболевание подозревают у несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

Вирус Коксаки, по информации Роспотребнадзора, сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом. Инфекция чаще всего попадает в организм людей, которые отдыхали на заграничных курортах — как правило, в Турции.

Как пояснил врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, вирус легко распространяется в местах массового скопления людей — например, в отелях и бассейнах. Инфекционист Евгений Тимаков добавил, что вспышка вируса Коксаки происходит в летний и осенние периоды, а большому риску заражения подвержены дети и пенсионеры.

«Он возникает ежегодно, чаще всего после сезона отпусков. В этом нет ничего нового, просто требуется наблюдать за протеканием болезни и оказывать своевременную помощь. Коксаки лечится только иммунитетом, который либо перенес вирус, либо вырабатывается на фоне болезни», — сказал Тимаков.

Роспотребнадзор, как сообщалось ранее, начал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после данных о случаях вируса Коксаки. Это произошло после сообщений о вспышках заболеваемости среди детей в регионах страны. У детей, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле. В больнице родителям говорили, что это Коксаки, но в справке писали ОРВИ.

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