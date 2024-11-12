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18:41, 12 ноября 2024Россия

В российском городе внедорожник насмерть сбил шестилетнего ребенка

В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил шестилетнего мальчика
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге водитель внедорожника насмерть сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По данным издания, все произошло в Пионерском поселке. Житель российского города забрал из детсада своего ребенка и отправил его одного домой.

Мальчик выбежал на дорогу, и его сбила иномарка. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы головы, медикам не удалось сохранить ему жизнь.

В ГИБДД по Свердловской области призвали взрослых следить за передвижением детей и демонстрировать им правильное поведение в транспортной среде.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на красный сигнал светофора. Несовершеннолетние успели увернуться от удара в последний момент. Никто из них травм не получил.

ЖЗЛ
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