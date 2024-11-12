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16:11, 12 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе задержали украинца за помощь телефонным мошенникам

В Петербурге силовики задержали сообщника мошенников с Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге силовики задержали украинца за помощь телефонным мошенникам. Об этом сообщает издание Neva.Today.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

По данным издания, в ходе расследования дела о мошенничестве сотрудниками полиции были проведены обыски по двум адресам. В одной из квартир они обнаружили 41-летнего гражданина Украины с разрешением на проживание в России. Также при обыске было изъято более 300 сим-карт, два роутера и семь сим-шлюзов.

По словам задержанного, он помогал своему знакомому из Днепра похищать средства с банковских карт граждан. Найденное оборудование использовалось для совершения мошеннических звонков. Установлено, что в середине сентября они похитили у местной жительницы 289,5 тысячи рублей.

Злоумышленник сознался в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что российская уборщица потеряла сына на СВО и перевела мошенникам 9 миллионов рублей.

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