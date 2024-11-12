В российском регионе ребенок спрятался в шкафу во время пожара и не выжил

В Новосибирской области ребенок спрятался в шкафу во время пожара и не выжил

В Новосибирской области ребенок спрятался в шкафу во время пожара и не выжил, так как спасатели не смогли его достать. Об этом пишет Mash Siberia в своем Telegram-канале.

По данным канала, в момент возгорания в доме в российском регионе находились отец и двое детей. Мужчина эвакуировался, его трехлетнего сына вытащили через окно. Еще одного четырехлетнего мальчика спасти не удалось.

Площадь пожара составила 128 квадратных метров. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Ранее в Свердловской области четырехлетнюю девочку не удалось спасти при пожаре. Спасаясь от огня, она забежала на мансарду. Все произошло на глазах ее родителей.