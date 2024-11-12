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06:31, 12 ноября 2024Мир

В США рассказали о проблемах ВСУ

Риттер: ВСУ надеялись оттеснить ВС РФ при поддержке НАТО, но этого не происходит
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. О проблемах украинской армии рассказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, отвечая на соответствующий вопрос в интервью «Ленте.ру».

«Украинцы надеялись, что при поддержке НАТО они смогут оттеснить Россию, но этого не происходит. На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил военный эксперт.

По его словам, ВСУ теряют способность поддерживать боевое единство на всей линии соприкосновения, что будет иметь катастрофические последствия. Риттер отметил, что украинским солдатам очень трудно сражаться на передовой, думая о том, что происходит в тылу, где народ сталкивается с экономическими трудностями, социальным коллапсом и политическим хаосом.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска быстро продвигаются и скоро могут окружить имеющий оперативное значение город Курахово, а украинцы, по некоторым данным, понимают предопределенность его потери и готовятся к отступлению.

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