Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

Терапевт Баранова: свекла противопоказана при мочекаменной болезни и диабете

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова предупредила об опасности свеклы при диабете и некоторых других болезнях. Кому следует ограничить или полностью исключить этот продукт из рациона, она рассказала в своем Telegram-канале.

Баранова заявила, что, несмотря на многочисленные полезные свойства, свекла противопоказана некоторым группам людей. Она объяснила, что этот корнеплод содержит большое количество оксалатов — веществ, провоцирующих образование камней в почках, поэтому при склонности к мочекаменной болезни его стоит исключить из рациона. По этой же причине лучше исключить из рациона свеклу при диагностированной подагре.

Также, по словам врача, с осторожностью стоит употреблять свеклу людям с пониженным давлением, поскольку в ней содержится много расширяющих сосуды нитратов. «Для большинства людей это полезный эффект, но тем, кто страдает гипотонией (низким давлением), лучше быть осторожными. Употребление свеклы может привести к еще большему снижению давления и вызвать слабость, головокружение или даже обмороки», — объяснила она.

Рекомендуется контролировать количество этого продукта в рационе и диабетикам, продолжила Баранова. В нем достаточно много сахаров, поэтому при злоупотреблении он может повышать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, как отметила терапевт, у людей с чувствительным ЖКТ, гастритом и синдромом раздраженного кишечника свекла может вызвать газообразование и диарею из-за обилия клетчатки в составе. Не стоит употреблять ее и при железодефицитной анемии из-за высокого содержания щавелевой кислоты, препятствующей усвоению некоторых минералов, в том числе железа.

Ранее онколог Валерия Комиссарова перечислила полезные для профилактики рака овощи. Для профилактики онкологических заболеваний хороши богатые антиоксидантами овощи: брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, помидоры, баклажаны, свекла, болгарский перец, артишок, шпинат, тыква, лук, чеснок, зеленые листовые овощи, объяснила она.