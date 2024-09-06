Онколог перечислила полезные для профилактики рака овощи

Онколог Комиссарова: свекла и брокколи помогут при профилактике рака

Употребление полезных овощей — один из способов профилактики рака, рассказала онколог Валерия Комиссарова. Эти овощи она перечислила в беседе с aif.ru.

По словам Комиссаровой, овощи, фрукты и зелень — это важная часть ежедневного рациона, поскольку они содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. «К тому же наполнение рациона овощами и фруктами способствует снижению общего потребления калорий, что является профилактикой ожирения, которое, как известно, входит в список факторов риска развития рака. Каждый день желательно съедать как минимум 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов», — объяснила она.

В первую очередь для профилактики рака хороши богатые антиоксидантами овощи: брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, помидоры, баклажаны, свекла, болгарский перец, артишок, шпинат, тыква, лук, чеснок, зеленые листовые овощи, перечислила она. Онколог указала, что наилучший эффект они оказывают при употреблении в свежем виде либо после непродолжительной обработки паром.

Кроме того, Комиссарова обратила внимание на важность превращающегося в витамин А бета-каротин, который содержится в желтом перце, моркови, тыкве, сладком картофеле (батате). Витамин А защищает от рака толстой кишки, предстательной и молочной желез, легких и желудка, объяснила врач.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам врача, обратиться к специалисту нужно, если у человека наблюдаются постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови.