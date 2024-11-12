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18:29, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о приводящих к ампутации ноги мозолях

Врач Мясников: мозоли с отсутствием чувствительности стоп приводят к ампутации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили о приводящих к ампутации ноги мозолях. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медики рассказали, что появление натоптышей и мозолей в сочетании с отсутствием чувствительности стоп может свидетельствовать о таком осложнении диабета, как диабетическая стопа. «Идет и поражение нервной системы, и нейропатия: пациент не чувствует проведения нервного сигнала — таким образом, он уже в зоне риска», — объяснила Андреева.

По словам специалистов, осложнение в виде диабетической стопы может привести к ампутации ноги. «Человек стирает ногу, (...) но не чувствует этого. И все, ворота инфекции открылись, сосуды сужены, микроциркуляция нарушена — вот вам и очаг инфекции, который будет тлеть и тлеть», — заключил Мясников.

Ранее Мясников предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака. Медик заявил, что к ожирению и сахарному диабету может приводить употребление манной каши по утрам.

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