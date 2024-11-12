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15:25, 12 ноября 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили американский БТР ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения БТР Stryker ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска с помощью дрона уничтожили американскую бронетранспортную (БТР) машину Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры атаки показало в Telegram Министерство обороны России.

«Военнослужащими подразделения специального назначения группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено передвижение боевой бронированной машины Stryker ВСУ», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Отмечается, что в результате атаки американский БТР был полностью уничтожен.

Ранее российские военные подбили и отбуксировали в тыл немецкий танк Leopard-2A4 ВСУ. По информации Минобороны, бронемашина была поражена на кураховском направлении, в районе населенного пункта Победа.

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