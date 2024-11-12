Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате взрыва загорелся один из резервуаров. Сейчас возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказался Шебекинский муниципальный округ. В результате атаки были повреждены стекла в трех домах местных жителей. Помимо этого, осколками было посечено три автомобиля.

Кроме того, в селе Архангельском после удара выбило стекло и повредились фасады трех частных домов. Также там была повреждена линия электропередачи.