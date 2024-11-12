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03:07, 12 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате взрыва загорелся один из резервуаров. Сейчас возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказался Шебекинский муниципальный округ. В результате атаки были повреждены стекла в трех домах местных жителей. Помимо этого, осколками было посечено три автомобиля.

Кроме того, в селе Архангельском после удара выбило стекло и повредились фасады трех частных домов. Также там была повреждена линия электропередачи.

ЖЗЛ
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