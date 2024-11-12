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17:02, 12 ноября 2024Экономика

ВТБ продал главный офис Альфа-Банку

ВТБ продал бывший главный офис в Петербурге Альфа-Банку за 1,1 миллиарда рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Яндекс.Карты

Банк ВТБ продал свой бывший главный офис в Санкт-Петербурге. Победителем в аукционе стал Альфа-Банк, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Речь идет о 6,64 тысячи квадратных метров офисных площадей в МФК «Толстой сквер» в Петроградском районе Северной столицы. Начальная цена актива достигала 861,2 миллиона рублей. На покупку недвижимости также претендовала АО «Независимая финансовая группа», но проиграла Альфа-Банку, который предложил за нее 1,1 миллиарда рублей.

В пресс-службе ВТБ заявили, что сумма сделки соответствует рынку. При этом продажу офиса объяснили завершением переезда подразделений банка в «Невскую Ратушу». Альфа-Банк пока не раскрыл планы по дальнейшему использованию актива.

Ранее РЖД захотела продать здание Рижского вокзала на севере Москвы за 1,1 миллиарда рублей. Причины избавления от актива и информацию о потенциальных новых владельцах холдинг не уточнял.

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