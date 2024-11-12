Высокопоставленных борцов с коррупцией в российском регионе обыскали по делу о взятке

В Таганроге силовики провели обыски у двух сотрудников СК по делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о взятке у начальника отдела управления по борьбе с коррупцией в Таганроге и старшего следователя регионального управления Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Обоих заподозренных в коррупции высокопоставленных силовиков увезли в Москву, где суд рассмотрит ходатайства об избрании им меры пресечения. Следствие предполагает, что они участвовали в коррупционной схеме бывшего главы следственного отдела Таганрога Руслана Багмута, задержанного сотрудниками ФСБ в сентябре.

По данным спецслужбы, в конце марта 2023 года Багмут в качестве посредника получил от предпринимателя два миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. За вознаграждение взяткодатель рассчитывал получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.