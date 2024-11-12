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19:26, 12 ноября 2024Силовые структуры

Высокопоставленных борцов с коррупцией в российском регионе обыскали по делу о взятке

В Таганроге силовики провели обыски у двух сотрудников СК по делу о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о взятке у начальника отдела управления по борьбе с коррупцией в Таганроге и старшего следователя регионального управления Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Обоих заподозренных в коррупции высокопоставленных силовиков увезли в Москву, где суд рассмотрит ходатайства об избрании им меры пресечения. Следствие предполагает, что они участвовали в коррупционной схеме бывшего главы следственного отдела Таганрога Руслана Багмута, задержанного сотрудниками ФСБ в сентябре.

По данным спецслужбы, в конце марта 2023 года Багмут в качестве посредника получил от предпринимателя два миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. За вознаграждение взяткодатель рассчитывал получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.

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