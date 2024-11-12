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12:18, 12 ноября 2024Экономика

Популярность автомобилей Lada среди женщин объяснили

Автоэксперт Мосеев: женщины выбирают автомобили Lada из-за небольших размеров
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Женщины выбирают автомобили Lada из-за небольших размеров — их удобно парковать. Причину популярности этой марки авто у россиянок объяснил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее опрос показал, что отечественный бренд пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 51 процент покупателей этой марки — женщины. Также эксперты рассказали, что средний возраст владельца этого авто — 42 года.

Моисеев, однако, обратил внимание на то, что разница в цифрах не слишком большая. «Я бы не стал утверждать, что марка Lada теперь женская. Седаны В-сегмента всегда составляли основу продаж у компании "АвтоВАЗ". Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что и нравится женской аудитории», — заявил специалист.

Он добавил, что раньше бренд производил не самые надежные автомобили, которые часто ломались, не каждая женщина могла проводить свободное время в гараже. Однако сейчас ситуация значительно изменилась.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей Lada в России выросли на 3,3 процента в сравнении с сентябрьским показателем. Продажи Granta увеличились на 11,6 процента к уровню сентября, до 19 899 единиц. В свою очередь, реализация Vesta составила 9015 экземпляров. Продажи Lada в России растут не первый месяц. В августе реализация машин этого бренда увеличилась на 14,7 процента год к году, до 38,2 тысячи единиц.

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