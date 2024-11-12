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10:26, 12 ноября 2024Силовые структуры

Задержание пытавшегося устроить поджог около ТЭС в Крыму мужчины попало на видео

Появились кадры допроса мужчины, пытавшегося устроить поджог около ТЭС в Крыму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Сотрудники ФСБ показали видео задержания и допроса мужчины, пытавшегося устроить поджог на железной дороге около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина сидит на земле, а рядом с ним находятся четыре бутылки, предположительно, с горючей жидкостью. Затем силовики доставляют задержанного в отдел и помещают в камеру.

О предотвращении теракта на железной дороге около Балаклавской ТЭС в Крыму стало известно во вторник, 12 ноября. Злоумышленник был задержан на месте преступления — утверждается, что он намеревался совершить поджог специализированного оборудования по заданию Украины.

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