Задержание пытавшегося устроить поджог около ТЭС в Крыму мужчины попало на видео

Сотрудники ФСБ показали видео задержания и допроса мужчины, пытавшегося устроить поджог на железной дороге около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму. Ролик публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как мужчина сидит на земле, а рядом с ним находятся четыре бутылки, предположительно, с горючей жидкостью. Затем силовики доставляют задержанного в отдел и помещают в камеру.
О предотвращении теракта на железной дороге около Балаклавской ТЭС в Крыму стало известно во вторник, 12 ноября. Злоумышленник был задержан на месте преступления — утверждается, что он намеревался совершить поджог специализированного оборудования по заданию Украины.