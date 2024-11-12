ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Мужчину задержали за попытку поджога на железной дороге около Балаклавской ТЭС

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог на железной дороге около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму по заданию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Севастополя. Он был задержан на месте преступления.

По данным ФСБ, мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию куратора он должен был поджечь специализированное оборудование, тем самым нарушив работу железнодорожного транспорта. Горючую жидкость для поджога он закупил на средства, полученные от СБУ.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее машиниста башенного крана Сергея Андреева обвинили в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.