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09:53, 12 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Мужчину задержали за попытку поджога на железной дороге около Балаклавской ТЭС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог на железной дороге около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму по заданию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Севастополя. Он был задержан на месте преступления.

По данным ФСБ, мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию куратора он должен был поджечь специализированное оборудование, тем самым нарушив работу железнодорожного транспорта. Горючую жидкость для поджога он закупил на средства, полученные от СБУ.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее машиниста башенного крана Сергея Андреева обвинили в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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