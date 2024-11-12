Машиниста крана обвинили в поджоге военкомата по заказу Украины

Машиниста башенного крана Андреева обвинили в поджоге военкомата по заданию ГУР

Машинист башенного крана Сергей Андреев обвиняется в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный суд.

В отношении Андреева возбудили уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы. Его задержали 3 ноября 2023 года, к настоящему моменту 2-й Западный окружной военный суд уже начал рассматривать дело.

Машиниста обвиняют по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), а также ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее сообщалось, что двое россиян хотели поджечь машину в воинской части и будут осуждены за госизмену. Адвокат одного из обвиняемых рассказал, что в деле около шести томов. До этого во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12,5 года колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата.