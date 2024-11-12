Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 12 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма вознаграждения для пытавшегося устроить поджог около ТЭС в Крыму

Задержанному жителю Севастополя пообещали $1000 за поджог около Балаклавской ТЭС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Кадр: ЦОС ФСБ России

Куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) пообещал заплатить одну тысяч долларов 29-летнему жителю Севастополя за поджог на железной дороге вблизи Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Такую сумму вознаграждения раскрывает сам задержанный во время допроса сотрудниками ФСБ, видео публикует РИА Новости.

По словам мужчины, он сам связался с украинскими спецслужбами.

Сперва по заданию куратора задержанный сфотографировал железнодорожное оборудование в Севастополе, а затем ему поручили совершить поджог, пообещав заплатить за преступление одну тысячу долларов. На приобретение горючей смеси мужчине перевели еще 100 долларов.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Его допрос попал на видео.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

      Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

      Россия захотела расширить авиасообщение с популярной страной Азии

      Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона рублей

      Ирина Шейк прогулялась по улице в прозрачном платье

      Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

      В Сумах на Украине прозвучал взрыв

      Названо главное преимущество Су-57

      В России семья белых медведей пыталась проникнуть в окно к вахтовикам и попала на видео

      В России шестилетнему ребенку проломило челюсть бревном на детской площадке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше