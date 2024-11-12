Раскрыта сумма вознаграждения для пытавшегося устроить поджог около ТЭС в Крыму

Задержанному жителю Севастополя пообещали $1000 за поджог около Балаклавской ТЭС

ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Начало событий в новости ФСБ предотвратила поджог на железной дороге около ТЭС в Крыму

Куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) пообещал заплатить одну тысяч долларов 29-летнему жителю Севастополя за поджог на железной дороге вблизи Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Такую сумму вознаграждения раскрывает сам задержанный во время допроса сотрудниками ФСБ, видео публикует РИА Новости.

По словам мужчины, он сам связался с украинскими спецслужбами.

Сперва по заданию куратора задержанный сфотографировал железнодорожное оборудование в Севастополе, а затем ему поручили совершить поджог, пообещав заплатить за преступление одну тысячу долларов. На приобретение горючей смеси мужчине перевели еще 100 долларов.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Его допрос попал на видео.