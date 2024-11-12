Загоревшаяся в Хакасии сухая трава попала на видео

МЧС: в Хакасии загорелась сухая трава

В Хакасии произошел ландшафтный пожар в результате возгорания сухой травы. Происшествие попало на видео, которое опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram.

Пожар вспыхнул вблизи деревни Курганная. Огонь успел охватить 200 тысяч метров земли. Уточняется, что из-за сильного ветра пламя угрожает стоящим неподалеку жилым домам.

В настоящий момент сотрудники МЧС работают над ликвидацией возгорания. Задействованы 22 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее в Ростовской области ландшафтные пожары повредили 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Власти заявили, что возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали мощный ветер, перехлест проводов ЛЭП и неосторожное обращение с огнем.