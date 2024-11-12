Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 12 ноября 2024Экономика

Загоревшаяся в Хакасии сухая трава попала на видео

МЧС: в Хакасии загорелась сухая трава
Александра Качан (Редактор)

В Хакасии произошел ландшафтный пожар в результате возгорания сухой травы. Происшествие попало на видео, которое опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram.

Пожар вспыхнул вблизи деревни Курганная. Огонь успел охватить 200 тысяч метров земли. Уточняется, что из-за сильного ветра пламя угрожает стоящим неподалеку жилым домам.

В настоящий момент сотрудники МЧС работают над ликвидацией возгорания. Задействованы 22 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее в Ростовской области ландшафтные пожары повредили 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Власти заявили, что возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали мощный ветер, перехлест проводов ЛЭП и неосторожное обращение с огнем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Подрыв дамбы Кураховского водохранилища объяснили

      Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

      Валиева станет Крысиной королевой в шоу Навки

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше