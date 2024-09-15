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20:47, 15 сентября 2024Россия

В российском регионе в результате пожаров повреждены 13 жилых домов

Губернатор Голубев: в Ростовской области от пожаров повреждены 13 жилых домов

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскрыл число жилых домов, поврежденных в результате пожаров. Заявление он сделал в Telegram-канале.

По словам главы российского региона, по состоянию на 20:00 в области продолжали ликвидировать возгорания. «В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших и погибших в результате пожаров нет. Людям, потерявшим жилье и имущество, окажут помощь.

Ранее Голубев назвал причины, вызвавшие десятки ландшафтных пожаров в Ростовской области. Он заявил, что возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали сильный ветер, перехлест проводов ЛЭП, а также неосторожное обращение с огнем.

Перед этим сообщалось, что с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. Голубев заявил, что в ликвидации огня задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Кроме того, стало известно, что на территории склада строительных материалов в городе Аксай Ростовской области произошел мощный пожар.

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      Маргарита Щигарева
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