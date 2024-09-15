Названы причины десятков пожаров в российском регионе

Голубев: пожары в Ростовской области вызваны ветром и перехлестом проводов ЛЭП

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины, вызвавшие десятки ландшафтных пожаров в российском регионе. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

По словам главы региона, возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали сильный ветер, перехлест проводов ЛЭП, а также неосторожное обращение с огнем. «Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу», — добавил Голубев.

В хуторе Морской Чулек, где сложилась наиболее сложная ситуация, по предварительной информации. пострадало девять домов и пять хозяйственных построек. В хуторе Светлый сгорело семь нежилых построек.

Ранее сообщалось, что с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. Голубев заявил, что в ликвидации огня задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Кроме того, стало известно, что на территории склада строительных материалов в городе Аксай Ростовской области произошел мощный пожар.

Крупный ландшафтный пожар в середине сентября также возник в Воронежской области в районе села Ямное. К его тушению была привлечена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники.