Женщины поделились самыми необычными открытиями о пенисе

Женщины поделились на форуме Reddit самыми необычными открытиями, которые сделали о пенисе. Их истории опубликовало издание Metro.

Многие узнали, что у мужчин случается утренняя эрекция, только когда впервые начали жить со своим партнером.

Я понятия не имела, что эта штука вскакивает каждое утро, пока я не начала встречаться со своим первым парнем kpie007 пользовательница Reddit

Для некоторых стало сюрпризом, что пенис может сильно увеличиться в размерах в зависимости от температуры, для других — то, что для эрекции не обязательно сексуально возбуждаться.

Узнала, что эрекции без причины просто происходят. Дичь! @Ocelotkitty пользовательница Reddit

Несколько женщин признали, что их удивили особенности мошонки.

Мошонка умеет перемещаться, и видно, когда она расслабляется или стягивается. На это очень интересно смотреть, трогать тоже. И человек не может это контролировать @Viking_gurrrrl пользовательница Reddit

Удивительно, как часто мужчинам нужно поправлять мошонку @username00990 пользовательница Reddit

Ранее мужчины, пожалевшие о сексе втроем, рассказали о своем опыте. Некоторые признались, что им было сложно добавить третьего человека в уже существующую пару.