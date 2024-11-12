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07:21, 12 ноября 2024Забота о себе

Женщины поделились самыми необычными открытиями о пенисе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Женщины поделились на форуме Reddit самыми необычными открытиями, которые сделали о пенисе. Их истории опубликовало издание Metro.

Многие узнали, что у мужчин случается утренняя эрекция, только когда впервые начали жить со своим партнером.

Я понятия не имела, что эта штука вскакивает каждое утро, пока я не начала встречаться со своим первым парнем

kpie007пользовательница Reddit

Для некоторых стало сюрпризом, что пенис может сильно увеличиться в размерах в зависимости от температуры, для других — то, что для эрекции не обязательно сексуально возбуждаться.

Узнала, что эрекции без причины просто происходят. Дичь!

@Ocelotkittyпользовательница Reddit
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Несколько женщин признали, что их удивили особенности мошонки.

Мошонка умеет перемещаться, и видно, когда она расслабляется или стягивается. На это очень интересно смотреть, трогать тоже. И человек не может это контролировать

@Viking_gurrrrlпользовательница Reddit

Удивительно, как часто мужчинам нужно поправлять мошонку

@username00990пользовательница Reddit

Ранее мужчины, пожалевшие о сексе втроем, рассказали о своем опыте. Некоторые признались, что им было сложно добавить третьего человека в уже существующую пару.

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