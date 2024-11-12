Звезда «Эйфории» снялась обнаженной для календаря Pirelli

Американская актриса Хантер Шафер приняла участие в откровенной съемке для календаря Pirelli 2025. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Pirelli.

25-летняя звезда сериала «Эйфория» позировала обнаженной на пляже, прикрывая оголенные части тела пальмой. Знаменитость снялась с распущенными мокрыми волосами, отказавшись от макияжа и украшений.

Отмечается, что в съемке помимо Шафер участвовали актеры Джон Бойега, Венсан Кассель, модель Конни Флеминг, певица Элоди и другие знаменитости. Автором снимков для календаря стал фотограф из Нью-Йорка Итан Джеймс Грин.

В июне сообщалось, что американская ведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала фигуру в комплекте нижнего белья из ассортимента бренда для плюс-сайз-женщин.