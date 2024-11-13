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19:45, 13 ноября 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dusya_star

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором предстала в расстегнутых джинсах, повернувшись к камере боком. На размещенном кадре видно, что на время съемки знаменитость отказалась от бюстгальтера, прикрыв рукой голую грудь.

Ранее Плетнева увеличила грудь с помощью косметики и описала ее фразой «вот это пельмени».

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