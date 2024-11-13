Байден высказался о поддержке Украине в беседе с Трампом

Салливан: Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», — сказал он. По его словам, глава Белого дома дал понять, что дальнейшая поддержка Киева направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и США.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.