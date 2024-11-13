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20:01, 13 ноября 2024Мир

Трамп и Байден проигнорировали вопросы крикливых журналистов про Украину

AP: Трамп и Байден проигнорировали вопросы про Украину на встрече в Белом доме
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Yuri Gripas / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, присутствовавшие в зале журналисты начали громко выкрикивать вопросы об Украине и демократии, однако Трамп и Байден не ответили на них. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.

Ранее Байден начал встречу с избранным президентом в Овальном кабинете. Трамп прибыл в Белый дом с небольшим опозданием.

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