Трамп и Байден проигнорировали вопросы крикливых журналистов про Украину

AP: Трамп и Байден проигнорировали вопросы про Украину на встрече в Белом доме

Президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, присутствовавшие в зале журналисты начали громко выкрикивать вопросы об Украине и демократии, однако Трамп и Байден не ответили на них. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.

Ранее Байден начал встречу с избранным президентом в Овальном кабинете. Трамп прибыл в Белый дом с небольшим опозданием.