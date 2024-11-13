Трамп встретился с Байденом

Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом с небольшим опозданием

Избранный президент США Дональд Трамп с небольшим опозданием прибыл в Белый дом на встречу с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Политики встретились в Овальном кабинете. Байден поприветствовал победившего на выборах республиканца рукопожатием и поздравил его с победой на выборах.

В беседе со своим бывшим соперником по предвыборной гонке Трамп заявил, что «политика — это непросто» и мир не всегда хорош, однако «сегодня мир хорош». После этого журналисты покинули политиков.

Посещение Овального кабинета является традиционной частью мирной передачи власти. Четыре года назад, когда победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден, Трамп отказался принимать участие в этом ритуале.