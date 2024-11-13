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08:39, 13 ноября 2024Россия

Белоусов обратился к войскам радиационной, химической и биологической защиты

Белоусов поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Его телеграмма опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

«И сегодня, решая сложные и ответственные задачи в зоне специальной военной операции, они неизменно демонстрируют высокий профессионализм, проявляют мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — сказал Белоусов.

Министр подчеркнул, что войска отражают боевой опыт предшественников, который был накоплен за годы Великой Отечественной войны, за время ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и за время выполнения различных боевых задач в вооруженных конфликтах.

Белоусов выразил отдельную признательность ученым и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, которые работают над созданием современных образцов вооружения.

Ранее Белоусов обратился к военным разведчикам и поздравил их с профессиональным праздником. Военнослужащие-разведчики, по его словам, в кризисных условиях выполняли поставленные задачи, выявляли и предотвращали угрозы.

ЖЗЛ
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