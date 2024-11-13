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22:54, 13 ноября 2024Мир

Белый дом назвал главные угрозы нацбезопасности США

Белый дом: нацбезопасности США угрожают конкуренция с КНР и конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена считает главными угрозами национальной безопасности страны конкуренцию с Китаем, угрозу Ирана и конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с КНР… Затем самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы», — сказал Салливан.

Ранее президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.

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