Белый дом назвал главные угрозы нацбезопасности США

Белый дом: нацбезопасности США угрожают конкуренция с КНР и конфликт на Украине

Советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена считает главными угрозами национальной безопасности страны конкуренцию с Китаем, угрозу Ирана и конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с КНР… Затем самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы», — сказал Салливан.

Ранее президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.