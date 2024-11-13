Бомба под машиной капитана ЧФ в Севастополе сработала во время движения в потоке

СВУ, закрепленное на днище машины капитана ЧФ, сработало во время движения

Самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на днище машины капитана 1-го ранга Черноморского флота, сработало во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, СВУ привели в действие дистанционно. В это время военный ехал по улице Тараса Шевченко в потоке других машин. Спасти капитана не удалось.

О взрыве его автомобиля стало известно ранее, 13 ноября. Очевидцы рассказали, что под днищем у автомобиля образовалась дыра.

Следствие назвало заказное убийство основной версией подрыва. Неизвестные следили за офицером около семи дней.