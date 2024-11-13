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12:29, 13 ноября 2024Силовые структуры

Бывший глава района российского города задержан по делу о взятке

В Петербурге поймали экс-главу Адмиралтейского района Оверчука по делу о взятках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Оверчук

Сергей Оверчук. Кадр: s_overchuk / VK

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года, будучи главой администрации Адмиралтейского района, Оверчук предложил руководителю коммерческих организаций, выполнявших работы по ремонту и благоустройству территорий, за взятку помочь заключить госконтракты и обеспечить выплаты по ним. Посредником выступил его заместитель Игорь Комаров. Он договорился с генеральным директором компании о том, чтобы тот передавал через него Оверчуку не менее пяти процентов от стоимости госконтракта. Спустя некоторое время в указанный период Комаров получил от коммерсанта восемь миллионов рублей. Эти деньги он передал Оверчуку в администрации, расположенной на Измайловском проспекте.

По информации правоохранителей, в помещении администрации и по месту проживания Оверчука были проведены обыски.

6 июля суд арестовал Игоря Комарова. Как установил суд, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года, будучи заместителем главы администрации Адмиралтейского района, он получил взятку от заместителя генерального директора некоей коммерческой компании в размере 1 миллион 250 тысяч рублей за то, что в случае выявленных нарушений в организации Комаров использует свой авторитет и у компании не будет проблем.

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