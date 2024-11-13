Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит крестовый поход Европы против РФ

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что в скором времени сменит Жозепа Борреля на должности главы евродипломатии, продолжит «крестовый поход Европы» против России. Так будущие перестановки высших чиновников Евросоюза оценили в постоянном представительстве России при ЕС.

«Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Борреля эстафету в "крестовом походе" против России», — резюмировали в постпредстве.

Ранее Каллас заявила, что не знает о планах избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, и отметила, что политика изоляционизма никогда не приносила пользы Вашингтону. Она отметила, что никто не знает, что сделает Трамп, а ЕС узнает об этом непосредственно от его команды.