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11:38, 13 ноября 2024Мир

Россия связала смену главы евродипломатии с антироссийским «крестовым походом ЕС»

Постпредство России при ЕС: Каллас продолжит крестовый поход Европы против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что в скором времени сменит Жозепа Борреля на должности главы евродипломатии, продолжит «крестовый поход Европы» против России. Так будущие перестановки высших чиновников Евросоюза оценили в постоянном представительстве России при ЕС.

«Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Борреля эстафету в "крестовом походе" против России», — резюмировали в постпредстве.

Ранее Каллас заявила, что не знает о планах избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, и отметила, что политика изоляционизма никогда не приносила пользы Вашингтону. Она отметила, что никто не знает, что сделает Трамп, а ЕС узнает об этом непосредственно от его команды.

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