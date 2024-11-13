Дачников призвали завершить ряд работ на участке перед зимой

Архитектор Васецкий: до наступления зимы на даче нужно удалить ледяные корки

До наступления зимы на даче нужно завершить ряд работ, чтобы избежать повреждений и потерь в будущем. Советы по подготовке участка к холодам «Ленте.ру» дал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

В первую очередь стоит удалить ледяные корки, образовавшиеся вокруг растений, — они нарушают доступ кислорода к корням, а также могут стать причиной грибковых инфекций и серьезных повреждений. При образовании льда на поверхности почвы необходимо аккуратно разбить его вокруг корневых зон. Следует обратить внимание и на снег: нужно убрать снежные шапки с крон и ветвей, при этом двигаясь снизу вверх. Однако в случае ледяного дождя ветви лучше не трогать — лед делает их очень хрупкими.

Другой этап подготовки — обрезка растений. Особенно важно обрезать соцветия гортензии, чтобы защитить крону от разломов под тяжестью снега. При этом основную обрезку гортензий и других кустарников лучше отложить до весны. Васецкий советует связать джутом кроны хвойных растений, чтобы снизить риск повреждений. Далее стоит подстричь газон. Последний покос должен быть на высоту четыре-пять сантиметров, чтобы избежать перепревания и грибковых инфекций под снегом. Кроме того, нужно убрать опавшие листья.

Эксперт также рекомендовал установить каркасы для воздушно-сухого укрытия особенно чувствительных к холоду растений. Это в том числе розы, рододендроны, клематисы, древовидные пионы и столовый виноград. «Создание правильной конструкции укрытия поможет обеспечить оптимальные условия для зимовки и предотвратить повреждение корневой системы и побегов», — объяснил Васецкий.

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