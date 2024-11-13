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17:16, 13 ноября 2024Ценности

Джуд Лоу извалялся в трухе для фото в журнале

51-летний британский актер Джуд Лоу извалялся в трухе для фото в журнале GQ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Paola Kudacki / GQ

Британский актер театра и кино Джуд Лоу извалялся в трухе для фото в журнале GQ. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

51-летний артист предстал на одном из кадров на полу, опершись на локоть. Он позировал в сером джемпере с глубоким вырезом бренда Ferragamo и коричневых брюках марки Auralee.

При этом на полу и одежде звезды «Шерлока Холмса» оказались частицы, напоминающие остатки сена и древесины. Отмечается, что автором снимка выступила аргентинский фотограф Паола Кудаки.

В июне Джуд Лоу описал перемены в своей внешности словами «обрюзг и облысел».

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