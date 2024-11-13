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01:53, 13 ноября 2024Мир

Еще один американский самолет попал под обстрел в Гаити

Reuters: в Гаити обстреляли третий по счету гражданский самолет США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В Гаити под обстрел попал третий по счету американский гражданский самолет. Об этом со ссылкой на заявление авиакомпании American Airlines сообщает Reuters.

«American Airlines заявила, что приостанавливает полеты в Гаити до 12 февраля после того, как самолет попал под обстрел», — указано в сообщении.

Утверждается, что самолет вылетел из Порт-о-Пренса и благополучно приземлился в Майами, однако в ходе осмотра в обшивке самолета была найдена пуля. До этого под гаитянские обстрелы попадали самолеты компаний Spirit Airlines и JetBlue.

Ранее телеканал NBC News опубликовал последствия обстрела пассажирского самолета Spirit Airlines на Гаити. На размещенных в сети кадрах видны следы от пуль на багажных полках в салоне воздушного судна. Уточняется, что в результате происшествия один из бортпроводников получил ранения.

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