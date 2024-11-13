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22:00, 13 ноября 2024Экономика

Генсек ООН назвал климатические катаклизмы обычным явлением

Гутерриш заявил, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКонференция ООН по изменению климата (COP)
Антониу Гуттериш

Антониу Гуттериш. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Климатические катаклизмы, по опыту 2024 года, стали обычным явлением. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку, передает РИА Новости.

По словам Гутерриша, 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества. Генсек ООН подчеркнул, что в некоторых странах уровень температуры «выходит за пределы человеческой выносливости».

Кроме того, он уточнил, что в эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары стали необходимостью.

Ранее стало известно, что 39 процентов жителей Франции оказались готовы переехать из-за изменений климата — чтобы не сталкиваться со штормами или лесными пожарами. Отправиться в более холодный регион или страну готовы 28 процентов французов, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка.

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