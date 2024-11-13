Глава хуситов заявил об успешной атаке на американский авианосец

Глава хуситов Сариа: операция по атаке на авианосец США прошла успешно

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа.

По его словам, американские войска готовились к нанесению ударов по некоторым регионам Йемена, однако восьмичасовая операция хуситов с использованием беспилотников и крылатых ракет прошла успешно и сорвала нападение. Также хуситы атаковали два миноносца США в Красном море.

Вот это герой!

Сариа подчеркнул, что атаки на американские военные корабли будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана и сектора Газа.

Ранее хуситы атаковали израильскую военную базу, расположенную недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте.