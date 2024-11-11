Хуситы атаковали израильскую военную базу

Хуситы заявили об ударе по израильской военной базе недалеко от Яффо

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об ударе по израильской военной базе, расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представителя движения Яхьи Сарии.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели специальную военную операцию, целью которой была военная база "Нахаль Сорек" на юго-востоке Яффы», — говорится в заявлении хуситов.

Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».

Ранее представители движения «Ансар Аллах» нанесли удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате. По утверждению хуситов, в Тель-Авиве были поражены две военные цели.