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14:11, 11 ноября 2024Мир

Хуситы атаковали израильскую военную базу

Хуситы заявили об ударе по израильской военной базе недалеко от Яффо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об ударе по израильской военной базе, расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представителя движения Яхьи Сарии.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели специальную военную операцию, целью которой была военная база "Нахаль Сорек" на юго-востоке Яффы», — говорится в заявлении хуситов.

Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».

Ранее представители движения «Ансар Аллах» нанесли удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате. По утверждению хуситов, в Тель-Авиве были поражены две военные цели.

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