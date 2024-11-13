Госдума ввела многомиллионные штрафы за один вид нарушений в миграционной сфере

Госдума ввела штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов для мигрантов

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о многомиллионных штрафах для юрлиц за подделку или оборот документов в целях организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как стало известно, за подделку документа, удостоверяющего личность, а также штампа, печати или бланка и их передачу либо сбыт нарушителям будет грозить штраф от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться взысканием суммы до 200 тысяч рублей.

Эти же действия, совершенные с целью нарушения миграционного законодательства будут наказываться штрафом до 10 миллионов рублей с конфискацией используемых для подделки документов орудий. За повторное нарушение юрлицам будет грозить штраф до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, многомиллионные штрафы поспособствую пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, что, по его словам, является одним из самых распространенных нарушений в сфере организации незаконной миграции.

Ранее спикер нижней палаты парламента сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Инициатива предлагает проводить тестирование этой категории несовершеннолетних перед их зачислением в средние образовательные учреждения.