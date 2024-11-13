Хирурги провели россиянке операцию на практически перекрытой сонной артерии

В Приморье прооперировали пенсионерку с практически перекрытой сонной артерией

В Приморье хирурги провели 75-летней пенсионерке операцию на практически перекрытой сонной артерии, чтобы спасти ее от инсульта. Об этом сообщила Находкинская городская больница в своем Telegram-канале.

Женщина поступила в больницу с критическим сужением сонных артерий — один из сосудов шеи почти полностью зарос кальцием. По оценкам медиков, из-за этого у россиянки мог развиться обширный инсульт. Было принято решение провести открытую операцию.

Чтобы извлечь атеросклеротическую бляшку, пришлось временно полностью перекрыть пораженную артерию. Операция длилась около двух часов. Как рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков, операция прошла без осложнений.

Ранее уфимские нейрохирурги спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом. 58-летняя пациентка поступила в больницу, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии.