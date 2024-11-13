Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

Хуснуллин: проблема плохих дорог в РФ перестает быть актуальной

Проблема плохих дорог перестает быть актуальной на территории РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре Россия, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам зампреда правительства, на данный момент из 60 тысяч километров федеральных дорог около 85 процентов находятся в нормативном состоянии. «Если даже где-то мы не вытягиваем, мы до 2030 года вытянем», — заверил он. Что касается региональных и муниципальных дорог, то там в нормативном состоянии находятся 60 и более 50 процентов от их общего километража соответственно, добавил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что в среднем по России показатели являются достаточно высокими, в связи с чем можно говорить, что проблема плохих дорог в стране уже не актуальна, однако еще есть над чем работать. В заключение он отметил, что не будет обещать, что к 2030 году все дороги в стране станут идеальными, но тренд на серьезную работу по улучшению качества дорог важно продолжить.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин призвал губернаторов страны навести порядок на дорогах и устранить три главные причины ДТП. Одной из них он назвал ненадлежащее состояние автомобильных трасс.

