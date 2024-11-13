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15:33, 13 ноября 2024Путешествия

Иностранная авиакомпания запустила распродажу билетов по цене до 10 тысяч рублей

Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками
Алина Черненко

Фото: Jörg Carstensen / Globallookpress.com

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Купить билеты по цене до 10 тысяч рублей на международные рейсы иностранного лоукостера можно с 13 по 14 ноября 2024 года, а улететь — с 25 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Уточняется, что акция доступна участникам программы лояльности BolBol.

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Среди международных рейсов, которые участвуют в распродаже, есть перелеты из Стамбула в Софию, Тирану и Скопье от 9 евро (около 938 рублей) плюс сборы. Кроме того, можно найти билеты из Москвы в Измир за 69 евро (примерно 7,1 тысячи рублей) плюс сборы и из Москвы в Анталью за 89 евро (около 9,2 тысячи рублей) плюс сборы.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на авиабилетах. Аналитики «Авиасейлса» рассказали, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше: зимой — за два-пять месяцев, осенью — минимум за неделю до поездки.

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